¿Se acerca el regreso? Avances en la recuperación de Raúl Jiménez

Pasó tiempo desde ese 29 de noviembre que Raúl Jiménez puso en alerta a México. En el duelo entre Wolverhampton y Arsenal por la Premier League, el delantero sufrió un golpe en su cabeza tras chocarse con David Luiz y debió ser operado de urgencia por una fractura craneal que aún lo mantiene relegado.

¿Cuándo reaparecerá dentro de un terreno de juego? Es una verdadera incógnita. De hecho, días atrás, el Francotirador de Récord mantuvo la cautela: "Me cuentan los doctores que han visto una buena evolución. La parte afectada ha sanado correctamente, pero no se puede esperar su regreso a las canchas a corto plazo. Las ansias de volver del lobo mexicano son considerables, pero ya le dijeron que no se desespere y a pesar de que se sienta bien debe cumplir todos los estándares".

Fuera de ese baño de realidad, esta jueves llegaron grandes noticias desde Inglaterra. Y es que el canterano de las Águilas del América dio un nuevo paso importante en su recuperación: ya participó de entrenamientos al parejo de resto del plantel profesional, pero en ejercicios de poca intensidad.

"Está entrenando la mayoría de las sesiones de forma individual. Ha podido integrarse en algunas partes del inicio del entrenamiento, como cajas o algunos ejercicios técnicos, por lo que está mejorando. Tenemos que tener mucho cuidado y seguir los protocolos pero mantenemos una actitud positiva por cómo lo está haciendo", agregó Nuno Espírito Santo, DT de Wolves, en rueda de prensa.

El estratega del elenco de West Midlands volvió a mostrar positivo con el regreso de Raúl Jiménez pero también pidió cautela: "Seguirá mejorando su estado físico, siguiendo los protocolos, realizando exámenes y consultas al neurocirujano que lo operó, son los siguientes pasos. Requiere paciencia".

