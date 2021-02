Paciencia: habrá que esperar para volver a ver jugar a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez nos acostumbró a romper redes con mucha frecuencia en la Premier League, poniendo al futbol mexicano en la élite mundial. Sin embargo, todo cambió el fatídico 29 de noviembre de 2020: tras un choque tremendo con David Luiz, el centrodelantero del Tri sufrió la fractura de cráneo y fue retirado del estadio en ambulancia.

Ya pasaron 2 meses y medio de esta acción y lo cierto que es el Lobo de Tepejí del Río cada vez se encuentra mejor. Wolverhampton informa constantemente sobre su gran y sorpresiva evolución, pero no todo es color de rosas. A pesar de que todos queremos volver a verlo en un campo de juego, la realidad es que todavía falta para que esto suceda.

El momento en el que finalizó la temporada para Raúl Jiménez (Getty Images)

Tal como reveló el Francotirador de Récord, la institución inglesa no piensa en absoluto en apresurar la recuperación de Raúl Jiménez ya que esto puede conllevar a arriesgarlo de manera innecesaria. Wolves se encuentra en mitad de tabla: no está peleando puestos de copas internacionales ni mucho menos el descenso por lo que no necesitan, de momento, al ariete mexicano.

El columnista apuntó: "Raúl Jiménez ha tenido una gran recuperación después de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre pasado en un choque de cabezas con el brasileño David Luiz y actualmente ya puede realizar trabajo físico moderado y rutinas de gimnasio que lo hacen mantener en forma".

"Me cuentan que los doctores han visto una buena evolución, la parte afectada ha sanado correctamente, pero no se puede esperar su regreso a las canchas a corto plazo, ya que aún es peligroso y debe superar nuevos exámenes para ir descartando posibles secuelas. Las ansias de volver del lobo mexicano son considerables, pero ya le dijeron que no se desespere y a pesar de que se sienta bien debe cumplir todos los estándares", explicó el Francotirador.

