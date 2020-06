Ruge fuerte, Falcao: el Tigre gritó gol en Turquía contra el Gaziantep

No tardó mucho en llegar el primer gol de Radamel Falcao desde que se reanudo el fútbol profesional en Turquía. Contra Rizespor no pudo ver puerta, pero eso cambió completamente en el duelo contra Gaziantep. Al Tigre solo le bastaron dos jugadas frente al arco y en la segunda no perdonó.

Una vez más, el Galatasaray empezó otro partido con mucho suspenso. Antes de los primeros 20 minutos, ya iban perdiendo ante el Gaziantep. Sin embargo, Radamel Falcao se colocaría la capa y al minuto 36 puso el 1-1 transitorio. Con mucha inteligencia, se coló entre la defensa rival, le filtraron un balón y en le mano a mano no perdonó: definición sutil al palo del portero.

Así fue el gol de Radamel Falcao con Galatasaray ante Gaziantep:

Falcao se reporta en estos momentos con gol para empatar el partido.

Acá el gol �� pic.twitter.com/mwcBlFu4oe — A un Toque (@_AUnToque) June 21, 2020

Con esta anotación, el goleador samario llegó a su décimo gol en la Superliga de Turquía y le ayuda a mantener viva la ilusión del Galatasaray de seguir luchando por el título local. Cuatro minutos después de su gol, apareció su compañero Younès Belhanda y puso el 2-1 parcial para que Galatasaray remonte y empiece a reclamar una nueva victoria liguera.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. Takımımız ilk yarıyı Falcao ve Belhanda’nın golleriyle 2-1 önde tamamladı! #GSvGFK



Galatasaray 2-1 Gaziantep FK pic.twitter.com/fGiKvs8Bao — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 21, 2020

