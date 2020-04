Tiempos de crisis: Real Madrid quiere pagar 75 millones de euros menos en sueldos

����@SergioRamos��@Marcelotwelve���� �� ¡PALMARÉS de trofeos! �� WHAT a trophy cabinet! �� 4 @ChampionsLeague �� 4 x Club World Cup ⭐ 3 x UEFA Super Cup �� 4 x @LaLiga �� 2 x Copa del Rey ���� 4 x Supercopa de España #YoMeQuedoEnCasa | #StayHome

A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid) on Apr 4, 2020 at 4:34am PDT