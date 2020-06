Tonali, la joya por la que Barcelona habría ofrecido 65 millones de euros

Records conseguidos por Lionel Messi en toda su carrera, que superaron toda marca anterior existente. En la historia del fútbol, Messi es el que: . �� Más goles anotó en un año (2012/ 91 goles). �� Más goles anotó en una temporada (2011-12 / 82 goles). �� Más goles anotó con una selección en un año (2012/ 27 goles). �� Más Balones de Oro ganó (6). �� Más Botas de Oro ganó (6). �� Más asistencias dio (306) �� Máximo goleador sudamericano en partidos internacionales (111) �� Más goles anotó en un mismo partido de Champions League (5). �� Máximo goleador de la Liga de España (417). �� Maximo goleador del Barcelona. . ¿Es el mejor jugador de todos los tiempos? ����

