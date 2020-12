Video conmovedor: Luis Suárez se reencontró con sus hijos luego de superar el coronavirus

Exteriorizando malas noticias en plena Fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, la Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó el 16 de noviembre que Luis Suárez dio positivo por coronavirus. Lógicamente, en cuestión de segundos, el protocolo de sanidad se activó y el Pistolero pasó a quedar aislado.

Sin la posibilidad de poder ver a sus hijos a raíz del correspondiente proceso de cuarentena que debió afrontar por varios días, el Pistolero dejó en claro en más de una oportunidad que lo que más le costó fue tener que ver a su familia a la distancia y sin poder tener contacto físico con la misma.

"Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil. Como padre lo estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado", manifestó hace unas semanas el uruguayo en diálogo con Punto Penal.

Este viernes, a través de su cuenta oficial de Instagram, el atacante del Atlético Madrid publicó un video en el que mostró cómo fue su tan esperado reencuentro con sus hijos. "¡No tengo palabras! Son todo en mi vida. Los amo", marcó el artillero, quien se mostró completamente emocionando y angustiado por la situación que le tocó vivir.

