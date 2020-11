Suárez, sobre el enojo de Messi apenas llegó a España: "Me duele la situación"

Con el arribo de Ronald Koeman a la institución, a Luis Suárez, así como a varios de los pesos pesados del Barcelona, le tocó aceptar la obligación de decirle adiós al conjunto de la Liga Española. Dejando atrás un ciclo histórico, el artillero uruguayo también tuvo que despedirse de Lionel Messi, con quien forjó una sólida amistad con el correr de las temporadas.

En diálogo con Punto Penal, El Pistolero, hoy en día en el Atlético Madrid, habló sobre distintos aspectos relacionados a su presente y el de La Pulga. Como era de esperarse, las consultas relacionadas a su caso positivo por coronavirus en la Selección de Uruguay no tardaron en llegar.

"Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil. Como padre lo estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado", manifestó Luis, que se perdió el cruce contra Barcelona a raíz de haber dado positivo en el test en cuestión.

Con respecto a los constantes cuestionamientos que recibe Messi -además del fastidio que el crack argentino exteriorizó al ser consultado por el ex agente de Antoine Griezmann y por haber sido interrogado por inspectores de hacienda-, Suárez mostró simpatía por su fiel amigo y marcó: "Como compañero y amigo de Leo me duele la situación. Me preocupa como ser humano pero también sé que está capacitado para salir adelante y dar vuelta a la situación".

