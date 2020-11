Zlatan habló sobre su posible continuidad en el Milan y bromeó con su retiro

Con 39 años y manteniendo aún toda su calidad y frescura, Zlatan Ibrahimović se encargó de ser una de las principales figuras en lo que fue la victoria del Milan ante Udinese por un encuentro correspondiente a la mítica Serie A.

El goleador sueco, diagramando y ejecutando una pirueta inesperada en el área rival, puso el 2 a 1 definitivo a instantes del cierre del partido y le permitió a su equipo sumar una vez más de a tres en el torneo doméstico.

En diálogo con Sky Sports, rememorando su arribo al Milan a principios del 2020, el atacante confesó: "Cuando llegué a Milán hace seis meses, el club quería que firmara un contrato más largo, pero para ser honesto conmigo mismo, pedí firmar sólo por seis meses. Nadie tenía que estar incómodo. Al final de la temporada veremos cómo me siento. No quiero bloquear al Milan en una situación que no sea positiva".

"Puede que un año más... pero si sigo así le diré a Paolo Maldini: "Si no me renuevas un año más, no jugaré más", confesó Ibrahimović, que bromeó con respecto a un posible retiro suyo del fútbol profesional.

Lee También