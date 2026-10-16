Kane a un paso de renovar y charlas con Michael Olise: ¿Qué pasará con el contrato de Luis Díaz en Bayern Múnich?

Kane está cerca de firmar un nuevo contrato. Olise puede ser el siguiente y las dudas llegan al ver el futuro del colombiano. Ojo al verano.

Los hinchas del Bayern Múnich reciben positivas noticias por estas horas. Lo hacen gracias a las informaciones de Sky Alemania, donde se asegura que Harry Kane se encuentra a solamente un paso de renovar su contrato con el rey de la Bundesliga. Será el siguiente paso para blindar un proyecto que en este momento también se encuentra pendiente del futuro del francés Michael Olise. Ojo con Luis Díaz y el verano.

El colombiano tiene contrato hasta el año 2029 en Alemania. Su fichaje ha sido entendido de momento como un éxito en todos los sentidos, a pesar del bajón goleador que ha tenido desde el comienzo de la campaña. Teniendo en cuenta cómo estamos cerca de llegar a los últimos 24 meses de su contrato, se espera que a lo largo del verano pueda haber novedades en relación con un nuevo vínculo contractual.

El cafetero será el último de los integrantes del tridente en recibir una oferta. El Bayern de Múnich se encuentra a un paso de firmar la renovación de Harry Kane y espera que Michael Olise acepte un nuevo vínculo contractual con el conjunto bávaro. Ojo, que este podría incluir una cláusula de rescisión cercana a los 200 millones de euros para que el galo tenga margen de decisión sobre su futuro.

Con Luis Díaz la trama es distinta al resto. No solamente por ser el tercero en discordia de este tridente, sino por encima de todo por las consecuencias en la escala salarial que tendrá la renovación de Harry Kane y Michael Olise. Hablamos de los dos principales contratos que pretende pagar el Bayern de Múnich. En caso de que Luis cierre su contrato más pronto que tarde, ni mucho menos podemos esperar un importante aumento salarial.

El futuro del tridente del Bayern pasa por los despachos: GETTY

Seguramente a lo largo del verano que viene volveremos a escuchar rumores sobre posibles ofertas de Arabia Saudita u otros gigantes de Europa por el colombiano. El Bayern Múnich de momento no se encuentra ni mucho menos abierto a la idea de perderle. Mientras en Alemania festejan el principio de acuerdo con Harry Kane y aguardan las negociaciones con el entorno de Michael Olise, el futuro de Luis Díaz más pronto que tarde volverá a ser tema de conversación.

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