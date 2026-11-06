Lamine Yamal parece destinado a dominar el fútbol internacional durante la próxima década. A lo largo de las últimas horas un excompañero de Cristiano Ronaldo aseguró que incluso espera que la joya del Barcelona pueda superar al portugués en cuanto a cantidad de Balones de Oro ganados se refiere.

Marcus Rashford conoce de primera mano a Cristiano Ronaldo y también a la nueva estrella del fútbol mundial. Estuvo con el portugués durante el último paso de este por Manchester United y jugó durante la última temporada con Lamine Yamal en el Barcelona. Ve al futbolista nacido en Mataró destinado a dominar este juego durante la próxima década y media.

“Creo mucho en el talento de este chico, si llega a ganar siete Balones de Oro no me sorprenderá. Ha terminado segundo, tercero y octavo. ¿Y a la edad de qué, 19 años?”, palabras de Rashford a la hora de referirse al que para muchos supone el heredero de Lionel Andrés Messi en el panorama más internacional.

Tras haber asegurado que Lamine Yamal podría superar incluso en Balones de Oro ganados a Cristiano Ronaldo, Rashford no dudó en hablar de las comparaciones que existen entre el actual extremo derecho del Barcelona y la figura de Messi. Considera el talento del joven nacido en Mataró como algo absolutamente generacional, aunque sigue viendo a la figura del rosarino como el GOAT total.

Rashford considera que Yamal puede superar a CR7 en el Balón de Oro: GETTY

“Antes de irme del Barça, le dije a Lamine Yamal que había jugado con algunos jugadores muy talentosos, pero que él está por encima de todos ellos. Nunca he visto a un jugador de esa edad con tanto talento como él, es lo más cerca que alguien puede estar del nivel de Messi a lo largo de los años… Messi es un jugador increíble. Probablemente nunca veremos a otro jugador en nuestra vida en términos de un genio completo como Leo”, más palabras de Marcus Rashford alrededor de los nombres que marcarán la historia del fútbol para toda la eternidad.

Publicidad

Datos claves