El durísimo discurso de la mejor jugadora del Mundial: "No debemos permitir que haya abuso de poder"

Era una gala para premiar a las mejores. Pero, una vez más, las mujeres homenajeadas por su juego, por su carisma, por su inteligencia, utilizaron sus herramientas para dejar un mensaje. No suele ocurrir con los hombres: esos espacios siempre son de celebración. En cambio, cuando les toca a ellas, la necesidad de enviar un mensaje es lo que prevalece. Y es lo que hizo Aitana Bonmatí, la mejor del Mundial y ahora premiada por la UEFA.

En medio de la tormenta que se inició durante la consagración de España en Australia y Nueva Zelanda, algo que parece absolutamente olvidado con todo lo que ocurrió después, la jugadora del Barcelona aprovechó que recibió el reconocimiento de la UEFA como mejor jugadora del año para dejar en claro su postura una vez más, aprovechando los micrófonos y la visibilidad del evento: “Venimos de ganar un Mundial, pero no se está hablando. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral ni faltas de respeto”.

Desde aquel 20 de agosto de lo único que se habló en la prensa fue del beso no consentido del presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la campeona Jenni Hermoso. Miles de muestras de apoyo a la jugadora, de cada rincón del mundo, de personajes del fútbol y de otros ámbitos también.

La condenable asamblea extraordinaria en la que el dirigente anunció que no renunciaría a su cargo y además expuso a Hermoso como parte responsable del hecho por el que se lo acusaba, el anuncio de la FIFA de suspenderlo por 90 días y como, uno a uno, le fueron soltando la mano aquellos que lo aplaudieron luego de su patético discurso. Todo en 12 días.

“Me gustaría decir que, desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore”, dijo la jugadora de 25 años, campeona de la Champions League y del torneo local con el Barcelona y luego haciendo un Mundial de lujo. Pese a tener todas las razones para celebrar, su potente discurso buscó una vez más dejar en claro que la lucha continúa.

La mejor DT bancó a España

Quien también recibió su merecido reconocimiento fue Sarina Weigman, entrenadora de Inglaterra, equipo que fue subcampeón del Mundial justamente al caer ante España. Sin embargo, la DT -primera en la historia tanto del fútbol femenino como del fútbol masculino en llevar a dos selecciones a una final del Mundial, algo que logró con Inglaterra y Países Bajos- dejó el premio de lado y dedicó su discurso a la lucha que emprendieron las jugadoras españolas.

“Estoy muy honrada por este premio. Se lo dedico a todo mi equipo y a las jugadoras. También quiero decir que lo que ocurrió en el equipo español me ha dañado mucho, estoy dolida como entrenadora y madre de dos hijas. Se merecen celebrarlo y merecen ser escuchadas. Remarco que queda mucho por andar en el mundo femenino. Dedico el trofeo a la selección española y pido un aplauso para ellas”, dijo generando un gran impacto.