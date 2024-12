Emelec sigue con las noticias de inestabilidad dentro del club, mientras intenta poder contratar jugadores recién a la mitad del 2025, se conoce que hay futbolistas que han puesto una polémica condición para quedarse. Elementos azules quieren la salida de Leonel Álvarez.

Según el periodista Gabriel Solorzano, el arquero Pedro Ortiz figura del club guayaquileño ha pedido la salida del DT colombiano como condición para quedarse. Mientras tanto tiene ofertas del fútbol de México y también de Barcelona SC.

Así mismo, el periodista Javier Ruiz señaló que Christian Erbes también recibió la oferta de renovación pero ha comunicado que la rechazará si Álvarez sigue siendo el DT para el próximo año.

No es la primera vez que reportan una polémica entre el plantel y el DT colombiano. Muchos señalaban que el DT había sido indiferente ante la situación de los jugadores que están impagos desde hace varios meses.

Esto se da también en el marco del interés de dos equipos de Colombia que van por Álvarez, quien también ya tiene un posible reemplazo luego de que otro DT de LigaPro se ofreció.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

