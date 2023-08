Este jueves 31 de agosto se celebró el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. En la ceremonia, UEFA reconoció a Aitana Bonmatí como jugadora del año y la futbolista de FC Barcelona no dejó pasar la oportunidad para pronunciarse sobre el escándalo de Luis Rubiales.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales ha sido el centro de atención en los últimos días por lo ocurrido tras la final del Mundial Femenino. El dirigente le robó un beso a la futbolista, Jenni Hermoso y ha estado siendo señalado por agresión sexual.

Lo ocurrido con Rubiales ha desatado un escándalo en España y todo el fútbol europeo. FIFA ha intervenido en el caso y ha sido muchos los pronunciamientos de personalidades del fútbol al respecto. Por esto, se esperaba algún palo para el dirigente en la ceremonia de este jueves en Mónaco.

La futbolista de FC Barcelona y campeona del mundo con España, Aitana Bonmatí recibió el premio a jugadora del año. La mediocampista no dejó pasar la oportunidad para pronunciarse sobre el caso que explotó durante la celebración de la Copa del Mundo.

Duro mensaje de Aitana

Luego de agradecer por el galardón individual, Aitana se refirió al gran escándalo de Luis Rubiales y su compañera, Jenni Hermoso. “No están siendo momentos buenos para el fútbol español. No se ha celebrado el Mundial como debería ser y no me gustaría dejar pasar página“.

“Venimos de ganar el Mundial, pero se está hablando de otras cosas. Como sociedad no podemos permitir el abuso de poder en una relación laboral. Desde Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Esperamos que esta sociedad mejore” añadió la jugadora de FC Barcelona sobre la polémica.

Palabras de Sarina Wiegman

Antes del discurso de Aitana, la entrenadora neerlandesa, Sarina Wiegman había dado un corto mensaje sobre el tema. La DT de Inglaterra reconoció el título de España, que fue opacado por el escándalo. “Quiero dedicarle este premio a la selección española. El equipo jugó un futbol increíble que todos disfrutamos. Merecen celebrar y ser escuchadas“.