Para Universitario de Deportes fue un baldazo de agua fría saber que el portero Diego Romero se estará yendo al extranjero en condición de préstamo porque quiere jugar y no perder tiempo en la banca. Pero se movieron rápido para poder ubicar a un profesional que se ponga los guantes de inmediato y no se incomode si Sebastián Britos es el indiscutible. Por eso, la gran novedad de las últimas horas, pasa por un nacido en el sur del continente, pero con bastante presencia en nuestro país, porque también es el suyo. Historia muy interesante del protagonista que llegará pronto.

¿Quién es el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes?

Como base a todo lo mencionado anteriormente, se pudo conocer de primera mano, gracias a la información de calidad, por este medio de comunicación. Quien llegará, muy pronto a los camerinos principales de Universitario de Deportes: “En ese sentido, el área deportiva ha planificado algunos cambios en esa zona del plantel: según pudo conocer Depor, ya existe un acuerdo para que se concrete la incorporación del guardameta Miguel Ángel Vargas, quien en este 2024 jugó en Deportivo Garcilaso”.

¿Cómo llega Miguel Vargas a Universitario de Deportes?

Como apunta el medio de comunicación. El popular Manotas cuenta también con nacionalidad peruana por su madre, y no ocupará puesto de extranjero en este caso: “Es ahí cuando surge la opción de contratar a Miguel Vargas. El arquero de 28 años no renovó su vínculo con Deportivo Garcilaso y quedó libre para negociar su pase con cualquier equipo. Además de haber mostrado condiciones desde su llegada al fútbol peruano en el 2022, su última campaña en el ‘Rico Garci’ fue muy buena y llegará a Ate como una alternativa competente cuando Britos no pueda ser de la partida por cualquier eventualidad”.

¿Qué dijo Miguel Vargas sobre jugar por la Selección Peruana?

Tiempo atrás, cuando el portero pertenecía a la Universidad Católica, desechó de plano ser convocado en La Blanquirroja ante las consultas: “Realmente interés de jugar por Perú no hay, si no hubiese tomado tanto compromiso con Chile quizá se hubiese dado la opción de jugar allá, pero como siempre estuve en todas las selecciones menores, siempre estuve bien considerado en Chile, lo de Perú no me llamó mucho la atención. Ahora ya estoy muy comprometido con Chile, por eso no jugaría por ellos”.

Miguel Vargas on Claudio Bravo. (Foto: Twitter).

Se llenó de orgullo porque se sentía en buen momento y fue destacado por el propio Claudio Bravo, quien lo tuvo en algunos entrenamientos. Pero el tiempo pasó, aunque sus palabras quedarán en el archivo absoluto. Si en caso le preguntan por la Selección Peruana: “Todo eso me motiva para seguir trabajando, para seguir por el mismo camino, para esforzarme mucho más, para que todas esas palabras no sean en vano, que todas esas opiniones no se queden en palabras y que se conviertan en un hecho concreto”.