Detenciones. Requisas. Pedidos de captura. Todo esto pasaba ayer en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a solo unos meses de que FIFA tenga que ratificar su candidatura para la Copa del Mundo del 2030. Muchas preguntas se encuentran en el aire alrededor de la administración de Luis Rubiales por Las Rozas y sus consecuencias de cara a la realización del certamen en territorio ibérico. ¿Puede Zúrich quitarle el Mundial a España, Marruecos y Portugal? Vamos con ello.

Repasemos rápidamente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer la RFEF y diversas sedes territoriales del ente en España. Todo esto en medio de una jornada donde se debía convocar a elecciones para encontrar al sustituto de Rubiales. Este se encuentra ahora mismo en la República Dominicana por negocios personales. Se investigaban los contratos del pacto para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita y diversos acuerdos de la Federación a lo largo de los últimos cinco años. Obras en estadios, negocios personales, conflictos de intereses y posibles delitos de tanto blanqueo como corrupción estaban en el aire. Todo esto es lo que llevó al cuerpo policial a Las Rozas.

Hay varios detenidos. Tomás González Cueto, Pedro González Segura, Ángel González Segura, José Javier Jiménez, Antonio Ramón Caravaca y Francisco Javier Martín Alcaide ‘Nene’. Los dos primeros suponen un tanto asesor como director jurídico de la RFEF. Recordemos que la Guardia Civil también ha emitido una orden de detención para Rubiales cuando este vuelva a España. Se registró igualmente el domicilio del ex presidente en Granada, donde se pretende encontrar documentos para demostrar las teorías de las autoridades alrededor de: “Una estructura de mafia orientada a obtener lucro”. Relevo es quien afirma que por ahí van los tiros.

También hubo requisas por el estadio de La Cartuja. Hablamos de un feudo elegido por la Federación para disputar las finales de la Copa del Rey y que solamente unos meses antes de la administración Rubiales se encontraba prácticamente en desuso. Medios como MARCA, AS, El País o El Mundo hablan de una posible trama de corrupción puertas adentro de la Federación que por supuesto llega a ojos de FIFA. Estos son los principales puntos a aclarar de cara a lo que viene por delante.

¿Cómo reacciona FIFA ante las detenciones en España?

MARCA asegura que por el máximo ente del fútbol mundial todavía no dan una respuesta concreta alrededor de los hechos. Sí que hay una sorpresa mayor teniendo en cuenta cómo en el mes de diciembre la candidatura del 2030 tendrá que ser ratificada. Igualmente tanto las federaciones de Portugal como Marruecos han manifestado su enojo por las posibles consecuencias que tenga para la Unión de dichos países en la candidatura. No olvidemos que no hay otra candidatura con ya tanto recorrido como esta de cara al Centenario.

¿Se le puede quitar el Mundial a España?

“Por menos hemos apartado a otras federaciones”, es la conclusión de FIFA según MARCA. Repetimos que en diciembre habrá que ratificar la candidatura, así como que en el primer semestre del 2025 se dará otro Congreso extraordinario de FIFA para analizar la cuestión. Si bien precedentes como la realización de un Mundial tan singular en lo moral y legal como Qatar 2022 se encuentran en el aire, la prensa española afirma que el hecho de que la policía y no la política sea quien haya dado el paso adelante en las detenciones que se presentaron ayer puede ser clave. Ahí tiembla la cosa para Portugal, España y Marruecos.

¿Por qué FIFA no meterá la mano a favor de España?

La normativa del máximo ente del fútbol mundial es contundente. Se sancionará a todos los países cuyos estamentos políticos intenten alterar los proyectos de FIFA en sus territorios. Aquí no hablamos de eso y sí de una investigación policial que de la mano de la jueza Delia Rodrigo ha puesto en marcha una serie de pesquisas de manera independiente al Ejecutivo. Gusta poco o nada todo el ruido generado en Zúrich.

Los tiempos, a favor de España

Hablamos de una causa que se encuentra en la justicia ordinaria y no la deportiva dentro del territorio español. Dicho hecho hace que los tiempos vayan a ser más largos de lo que supondría por la rama del deporte. Seguramente para el mes de diciembre ni siquiera se tenga en claro las fechas donde nombres como Luis Rubiales tendrían que declarar por un presunto delito de corrupción. FIFA recordemos tiene que ratificar en diciembre. Salvo que explote otra bomba esto juega a favor de España.

Marruecos quiere la final

Supongamos que no hay sanciones o la expulsión de España del certamen. De todos modos el caso Rubiales puede pasarle factura a un proyecto que pretendía disputar la final del Mundial por el Santiago Bernabéu a mediados del 2030. La crisis de imagen, la falta de credibilidad y el proyecto de Marruecos alrededor de un estadio para más de 110.000 espectadores en Casa Blanca son un peligro. La RFEF quedó muy tocada anoche y como han confirmado a BOLAVIP desde la sede, hay mucho enojo de los trabajadores con los cargos más altos.

¿Y ahora qué?

Por lo pronto se espera una nueva jornada de requisas en la Federación. Todo esto mientras termina de esclarecerse que ocurre con la convocatoria de elecciones e igualmente alrededor de la detención de Rubiales. El ex presidente dio una entrevista al Español en las últimas horas para asegurar que volverá a territorio nacional el 6 de abril. Si no lo hiciese por sus propios medios, se espera que las autoridades locales emitan una orden de detención internacional.