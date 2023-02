The Best: la ganadoras que estarán en el Mundial y quiénes se lo pierden

Siete jugadoras del 11 ideal estuvieron presentes en París para la gala de FIFA en la que se otorgaron los premios The Best a los y las jugadores destacados de la última temporada. Así como Messi se quedó con el premio mayor masculino, Alexia Putellas una vez más se quedó con el galardón femenino. A la jugadora del Barcelona se la vio subir con cierta dificultad al escenario ya que aún se recupera de su lesión en la rodilla. ¿Llegará al Mundial en julio?

No es la única

De las nominadas de la noche, tanto como mejor jugadora como también siendo parte del 11 ideal de FIFA, Putellas no es la única que se está recuperando de la rotura de ligamento cruzado anterior (en el caso de la delantera, en la rodilla izquierda). La lesión de la catalana fue en julio, formando parte de su selección. De esta manera, tras la gran temporada con el Barcelona (llegó a la final de la Champions) no pudo estar en la Eurocopa.

Su oponente para recibir el premio a la mejor jugadora, la inglesa Beth Mead, mejor jugadora y bota de oro en la Euro, también se está recuperando de la misma lesión. La diferencia, claro está, es que fue operada en diciembre por lo que está trabajando contrareloj para llegar a tiempo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que comenzará en julio.

“Esta es una lesión en la que puedes tener días buenos y malos, pero estaré trabajando duro entre bastidores con el Arsenal. La recuperación de la lesión puede durar de seis a nueve meses, por lo que presionaré para que sea lo más rápido posible”, dijo cuando recibió el premio a la Personalidad Deportiva del 2022 que entrega la BBC.

La tercera de las nominadas (pero segunda en la votación, al igual que en 2019 cuando ganó Megan Rapinoe) tiene su lugar asegurado, al menos si nada ocurre hasta julio. La estadounidense Alex Morgan, que ganó el Campeonato W de Concacaf con su selección, compartirá grupo con Vietnam, Países Bajos y Portugal.

Es la quinta vez que la jugadora del San Diego Wave aparece en el listado de las mejores 11. Este año, con su gol ante Brasil, le dio a Estados Unidos el título en la SheBelieves Cup, lo que ssignificó además de su grito 121, el número 14 desde que se convirtió en madre. Es el máximo que una jugadora madre convirtió en Estados Unidos.

La mejor arquera, presente

Las inglesas arrasaron con los premios, a excepción del que le fue otorgada a la mejor jugadora. Mary Earps, arquera de las Lionesess y del Manchester United fue elegida como mejor portera del año, tras ganar la Euro.

Competía con Ann Katrin Berger, alemana que ataja en el Chelsea campéon de liga y de la Copa inglesa pero con una gran historia de vida: superó dos veces un cáncer de tiroides. Y también con Tiane Endler, la chilena que fue campeona de francia y de la Champions con el Lyon pero que con su selección se quedó afuera del Mundial. La arquera quedó dentro del 11 ideal pero no estará en Australia y Nueva Zelanda.

El 11 ideal

Endler no será la única nominada en no ir al Mundial. Por lo pronto, la central del Barcelona Mapi León forma parte del grupo de 15 jugadoras que pidió no ser citada a la selección española, en conflicto con la Federación y en contra del DT Jorge Vilda. Alexia Putellas no estuvo dentro de ese grupo, aunque apoyó a sus compañeras en el reclamo. Quizá como un guiño a futuro, el DT la votó como mejor jugadora a Alexia.

Francia tampoco

La única francesa elegida dentro del 11 tampoco estará en el Mundial: Wendie Renard renunció a su Selección luego del conflicto que mantiene con la DT Corinne Diacre.

Las que si

Además de Mead y Earps, y de la DT neerlandesa de la selección Sarina Weigman, las otras inglesas nominadas y que no se perderán el Mundial serán Lucy Bronze y Keira Walsh (ambas del Barcelona) y Leah Williamson (la capitana, jugadora del Arsenal). Su selección compartirá el Grupo D con Haití, Dinamarca y China. Es la primera vez que, entre hombres y mujeres, cuatro jugadoras inglesas forman parte del 11 ideal.

Lena Oberdorf es la única alemana del 11 ideal, pero además la segunda más joven en formar parte de este selecto grupo. Con 21 años cumplidos en diciembre, fue finalista con su selección de la Eurocopa femenina en la que fue elegida como mejor jugadora joven. Además, con el Wolfsburgo, llegó a las semifinales de la Champions.

La local

Entre las 11 hay una histórica que será local en el Mundial: Sam Kerr, jugadora del Chelsea pero además capitana de Australia y máxima goleadora histórica de su país, imagen junto con Mbappé del FIFA 23 en su portada, se vestirá de anfitriona desde el 20 de julio.