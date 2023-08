¿Quién les quitará lo soñado a las marroquíes? Primer equipo norafricano en llegar a un Mundial, logró dos victorias, y fue el único de los ocho debutantes en este 2023 que logró meterse en octavos de final. Sin embargo, hasta aquí llegaron sus ilusiones: se topó con Francia, que sacó chapa de candidata y con un contundente 4 a 0 llegó a los cuartos de final, donde se enfrentará nada menos que a las locales, Australia.

El equipo dirigido por Hervé Renard había comenzado este Mundial con algunas dudas, tras empatar 0 a 0 con Jamaica en la zona de grupos. Sin embargo, con el correr de los partidos fue logrando tener la contundencia que su entrenador buscaba.

El exDT de Arabia Saudita, primer head coach en ganar un partido en un Mundial masculino y también en el femenino (venció a la campeona Argentina en Qatar 2022), tomó al equipo apenas unos meses antes de Australia-Nueva Zelanda con el objetivo de posicionar a su equipo entre las potencias europeas, pese a sólo llegó a un cuarto puesto en el 2011 y fue cuarta en la última Euro.

https://youtu.be/RtNCciYprvw

Una ráfaga de goles

Francia tardó apenas un cuarto de hora en convertir el primero y luego fue una ráfaga: a los 15 abrió el marcador Kaddiatou Diani, a los 20 Kenza Dali y a los 23 Eugenie Le Sommer metió el 3 a 0. Y ya no hubo nada para hacer de parte de Marruecos, que fue inocente por momentos a la hora de marcar y cerrar espacios y le dio demasiadas ventajas a las galas, que luego administraron el juego y no aumentaron mucho más el marcador porque no lo buscaron.

De hecho, el cuarto gol, también de Le Sommer, a los 70 minutos, fue para darle real carácter de goleada al partido, porque Francia eligió no atacar demasiado a riesgo de que algún golpe pueda lesionar a sus jugadoras. Con esa tranquilidad jugó el segundo tiempo y así llegó por cuarta vez a cuartos de final en un Mundial.

El único atisbo de reacción marroquí fue en el inicio del segundo tiempo, luego de haber pasado 45 minutos sin patear al arco. Sin embargo, no generó peligro ni siquiera aprovechando que Reynald Pedros, su seleccionador francés, fue técnico de varias de las rivales de hoy cuando las tuvo bajo su mando en el Olympique de Lyon.

Se vienen las locales

En los cuartos de final, Francia deberá enfrentar a las anfitrionas el sábado 12 de agosto en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia. Será el tercer partido por los cuartos de final y en caso de victoria, deberá enfrentarse al ganador entre Colombia e Inglaterra, que jugarán el sábado en el último turno.