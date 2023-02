El futbolista de la Selección Argentina y del Aston Villa Emiliano Martínez se quedó con el premio FIFA The Best al Mejor Arquero del 2022.

Emiliano Martínez se quedó con el premio The Best al Mejor Arquero del 2022

FIFA The Best

FIFA The Best

Emiliano Martínez hizo pesar su papel trascendental en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en función de que la Selección Argentina se coronara campeona, para llevarse el premio al Mejor Arquero del 2022 en The Best FIFA Awards. El argentino venció al portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y al guardameta marroquí del Sevilla Yassine Bounou.

El Dibu, quien también forma parte del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, ya había sido condecorado por la entidad que regula el fútbol global con el Guante de Oro del Mundial disputado entre noviembre y diciembre último en el país de Medio Oriente, por lo que en la previa era claro candidato a quedarse con el galardón que se entregó este lunes en París.

Las emotivas palabras de Emiliano Martínez al recibir el premio The Best

''Mi familia es gran parte de esto, el Aston Villa, la Selección Argentina, obviamente Lionel Scaloni que me dio la oportunidad. Todos saben por lo que pasé. Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en tu vida. Y siempre digo mi mamá y mi papá por lo que trabajaron. Mis ídolos son ellos'', comentó Emilano Martínez al recibir el premio en la ceremonia de The Best.

El resto de los ganadores del premio The Best al Mejor Arquero

Fue la sexta entrega al Mejor Arquero en los premios The Best. Las anteriores habían sido ganadas por: Gianluigi Buffon en 2017, Thibaut Courtois en 2018, Alisson Becker en 2019, Manuel Neuer en 2020 y Édouard Mendy en 2021. Emiliano Martínez se suma entonces a este selecto grupo de los condecorados como los mejores por la FIFA.