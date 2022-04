FIFA ha recibido más de 23,5 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de Qatar 2022 en el período de venta bajo la modalidad de sorteos de selección aleatoria. Esta última fase de ventas se abrió tras el sorteo de los grupos y terminó el pasado 28 de abril.

En ese corto lapso de tiempo, los fanáticos del fútbol se pronunciaron en busca de las entradas y FIFA dio a conocer los países más activos en este proceso de compra por sorteo.

Se trata de los residentes de Qatar que tratan de tener, al menos un boleto para vivir la fiesta, pero a ellos se sumaron los fanáticos que viven en Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y los EE. UU.

No es casual que los partidos más solicitados sean varios duelos entre estos equipos, el Argentina - México es después de la final, el partido más solicitado.

Después de la fase de solicitud, FIFA Ticketing verificará que las solicitudes de entradas cumplan con las normas de venta y las restricciones domésticas antes de asignar las entradas. En los casos en que el número de boletos solicitados exceda el inventario de boletos disponibles para el mercado nacional o internacional, los boletos se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria.

Pero esta no es la última chance de conseguir boletos, los hinchas que no se postularon o no tuvieron éxito en este período de venta de sorteos de selección aleatoria tendrán otra oportunidad de asegurarse algunas de las entradas más buscadas del planeta durante el próximo período por orden de llegada, que se lanzará en el sitio web de FIFA en su momento.