Como es costumbre, FIFA publicó cuál fue la elección de los capitanes de las selecciones y hubo sorpresas entre las figuras en el listado para The Best.

The Best: ¿A quiénes votaron Cristiano Ronaldo y los nominados al premio al mejor del 2021?

Se celebró una nueva gala de The Best, la sexta desde que FIFA comenzó a organizarla en 2016, y Robert Lewandowski fue el ganador del premio al mejor del 2021. El polaco repitió como en la última edición y acumula dos estatuillas, al igual que Cristiano Ronaldo.

Al término de la ceremonia, el organismo que regula al fútbol en el mundo publicó el listado con todos los votos para la premiación, que contaron con la elección por parte de los capitanes de las selecciones, sus entrenadores y un periodista por país. Los sufragios de algunos de los jugadores estrellas fueron sorprendentes.

Lewandowski, que superó a Lionel Messi y Mohamed Salah en la terna, optó por dale el primer lugar, con 5 puntos, a Jorginho, el hombre de Chelsea y la Selección Italiana. El polaco luego le entregó 3 unidades al argentino y, la restante, a Ronaldo.

Luego de las palabras de Messi en el Balón de Oro, reconociendo el mérito de Lewandowski para ganar en la premiación de France Football, sorprendió que no se inclinara por votar al de Bayern Múnich. El rosarino le otorgó sus votos a Neymar, Kylian Mbappé y al hombre de Real Madrid, Karim Benzema.

Salah, en cambio, le entregó dos de sus votos a los que terminaron por encima de él en la elección. El egipcio votó en primer lugar a Jorginho, para luego seleccionar a Messi y, por último, a Lewandowski.

Si bien Ronaldo no estuvo entre los ternados por primera vez desde que se entrega The Best, FIFA lo reconoció por su récord goleador en Portugal, como el máximo anotador en selecciones. El de Manchester United tampoco votó a Messi, si no que se inclinó por Lewandowski, Kanté y Jorginho.