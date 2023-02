Conoce cuántos trofeos del premio "The Best" conquistó el astro portugués a lo largo de su trayectoria, y por qué no dirá presente en la gala de este año.

The Best: ¿Cuántas veces ganó Cristiano Ronaldo el premio en su carrera?

Premios The Best

Cristiano Ronaldo será uno de los grandes ausentes en la ceremonia de premiación de los "The Best" que entregará la FIFA este lunes 27 de febrero, en París. Si bien el crack del Al-Nassr no podrá competir por el galardón principal, es un trofeo que ya ha conseguido en lo que va de su exitosa carrera. En esta nota, repasa todas sus conquistas.

+ ¿Por qué no fue nominado Cristiano Ronaldo al "The Best" 2023?

No fue un año fácil para Cristiano Ronaldo en cuesto a lo personal ni a lo deportivo. Sus peleas con el entrenador Erik Ten Hag, su turbulenta salida de Manchester United, la prematura eliminación en su última Copa del Mundo y su posterior emigración de Europa, hicieron que sus números no fuesen los mejores y por tanto, no fuese considerado para el galardón.

Tras reducir la lista de nominados inicial, los finalistas son Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzemá, que aguardan la decisión final de los votantes para conocer al ganador de este año.

+ ¿Cuántas veces ganó Cristiano Ronaldo el premio "The Best"?

Pese a haber transcurrido más de cinco años desde si última conquista, Cristiano Ronaldo es el máximo ganador del "The Best", con 2 trofeos, siendo igualado posteriormente por el artillero polaco Robert Lewandowski, hoy delantero del FC Barcelona. "CR7" ganó las ediciones 2016 y 2017 del premio, venciendo a Messi y Griezmann en primera ocasión, y a Messi y Neymar en segunda oportunidad.

+ ¿Quiénes son los ganadores completos del premio "The Best"?

Desde su reinauguración en el año 2016, las conquistas del galardón se han dividido entre cuatro futbolistas: