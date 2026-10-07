Colombia ganó su amistoso pero la FIFA le daría duro golpe pese a la victoria

La Selección de Colombia ganó y gustó en su amistoso contra Perú pero la FIFA no lo reconoció como los hinchas hubieran querido.

La Selección Colombia cerró la fecha FIFA con una victoria y una buena actuación frente a Perú, pero recibió un golpe en el ranking FIFA. A pesar del triunfo, la Tricolor no consiguió escalar posiciones y nuevamente quedó a las puertas del Top 10.

Colombia se mantuvo en el puesto 11 del ranking FIFA, aunque continúa muy cerca de las diez mejores selecciones del mundo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá que seguir sumando buenos resultados para intentar meterse nuevamente en ese grupo.

Los hinchas esperaban que la victoria ante Perú permitiera a Colombia subir posiciones, especialmente porque México perdió su amistoso frente a Chile. Sin embargo, los resultados de la fecha FIFA no fueron suficientes para que la Tricolor pudiera superar a sus rivales directos en la clasificación.

Otro equipo que se acercó considerablemente fue Suiza, que aprovechó su contundente victoria ante Macedonia del Norte. La goleada le permitió sumar puntos importantes y reducir la diferencia con Colombia, aumentando la presión sobre la Tricolor en la clasificación mundial.

Durante esta fecha FIFA, Colombia empató contra México, perdió 0-1 frente a Paraguay y finalmente derrotó a Perú. El balance terminó siendo positivo en cuanto a juego y recuperación, aunque no alcanzó para modificar su posición en el ranking FIFA.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

Ahora Colombia tendrá que esperar hasta la fecha FIFA de noviembre, cuando disputará dos nuevos amistosos. Hasta ahora se hablan de Ecuador, Chile, Panamá, como posibles rivales.

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