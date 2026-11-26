La vida de Alejandro Garnacho a nivel de clubes ni mucho menos ha mejorado después de la Copa del Mundo. Chelsea, pendiente de su futuro.

No mucho tiempo atrás la selección argentina festejaba haberle quitado a España a Alejandro Garnacho. La gran promesa del fútbol ibérico eligió a la Albiceleste y con menos de 22 años parecía ser la gran promesa del equipo suramericano para el futuro. Todo ha cambiado a lo largo de los últimos meses donde tras desaparecer del radar de Lionel Scaloni, Chelsea desea su marcha y Aston Villa no cuenta con él.

Todo empezó en las últimas horas y después de que el futbolista se quedase por fuera de la lista de convocados del Aston Villa para jugar en la Champions. Su entrenador Unai Emery apostó por dejar un lugar en el banco de suplentes libre e incluso por llevarse dos arqueros al encuentro frente al Galatasaray. Las informaciones apuntan a un sombrío final del 2026 para Alejandro Garnacho.

The Athletic asegura que de momento nadie en Aston Villa pretende activar las cláusulas para comprar el pase de Alejandro Garnacho. También que el Chelsea ni mucho menos pretende traerlo de vuelta a un proyecto donde no cuenta para Xabi Alonso. Los blues pactaron con los villanos una serie de requisitos que consideraban más que sencillos de cumplir para sacarle un rédito económico a la salida del extremo.

Meses atrás y según las informaciones reveladas, Unai Emery veía a Alejandro Garnacho como el gran fichaje para esta campaña del equipo de Birmingham. Todo cambió en cuestión de meses y a lo largo de una temporada donde el futbolista apenas suma un total de 7 partidos entre todas las competiciones. No ha podido marcar ni asistir en un equipo que disputa varios torneos producto de su clasificación para esta Champions. Repetimos que en Chelsea nadie pretende que haga parte de la próxima plantilla.

Garnacho no termina de asentarse en ASton Villa: GETTY

No ha sido un 2026 sencillo para Alejandro Garnacho. Se quedó por fuera de la Copa del Mundo y parece haber desaparecido del radar de Lionel Scaloni. Todo ello mientras su presente en Aston Villa no le puede garantizar ni siquiera un lugar en el banco de suplentes de Unai Emery. Chelsea sigue siendo el dueño de su pase, pero ni mucho menos pretende reincorporarlo para una plantilla que con Xabi Alonso al frente no nos olvidemos que se encuentra octavo en la Premier League. El Bichito, en horas bajas.

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