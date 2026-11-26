Habló en exclusiva con BOLAVIP y la repercusión fue mundial. Stephen Oscar Kiki Ramos se despidió del la Copa del Mundo Sub-17 con un golazo y no solo reveló por qué eligió jugar con Haití, también se ofreció para jugar con Argentina e hizo una primera publicación tras este hecho.

¡De todo y para todos! A pesar de que había sido convocado a la Selección Argentina Sub-17 en junio de 2026 y disputó dos partidos amistosos contra Ecuador con un gol registrado, Kiki Ramos se decantó por Haití para jugar el Mundial Sub-17.

“Me veía muy difícil ir con Argentina, representar el Mundial con Argentina, y me llegó la oportunidad de representarlo con Haití. Obvio que fue una decisión difícil; mi sueño siempre fue jugar con la Selección Argentina, pero nada, me llegó esta oportunidad y creo que es jugar un Mundial, todos hubiéramos dicho que sí. Así que nada, me vine para acá para jugar para Haití”, le respondió Stephen Kiki Ramos al periodista Pablo Rodríguez, de BOLAVIP.

Kiki Ramos se ofreció para jugar en la Selección Argentina

Kiki Ramos en el Mundial Sub-17. (Foto: X)

Ante la posibilidad que le da la FIFA de poder cambiar de selección porque haber jugado en categorías juveniles (Mundial Sub-17) no lo ata a Haití, Kiki Ramos no dudó en ofrecerse para en Argentina diciendo que sabe que “todavía puedo jugar con Argentina”, pero ahora no tiene tiempo para pensar en eso.

La primera publicación de Kiki Ramos tras ofrecerse a la Selección Argentina

Luego de no solo ofrecerse al revelar que es su sueño jugar en la Selección Argentina y decir que sabe que aún lo puede hacer, la primera publicación que hizo fue presumir el golazo que hizo en la derrota 2-1 de Haití contra Arabia Saudita para… ¿Empezar a promocionarse a la Albiceleste? Eso estará por verse.

Publicidad

Historia de Kiki Ramos en Instagram. (Foto: IG)

Encuesta¿Con cuál selección Kiki Ramos marcó primero gol? ¿Con cuál selección Kiki Ramos marcó primero gol? YA VOTARON 0 PERSONAS

⚽️💥 GOL de Stephen ‘Kiki’ Ramos para el 1-0 de Haití 🇭🇹 ante Arabia Saudita.



❤️‍🔥 La joya de La Fávrica de #Vélez convirtió su primer gol en el Mundial sub 17. pic.twitter.com/W6X8p3CfZH — VÉLEZ LATE (@VelezLate) November 25, 2026

En resumen

Kiki Ramos: afirmó que aún puede jugar con Argentina tras disputar el Mundial Sub-17.

afirmó que aún puede jugar con Argentina tras disputar el Mundial Sub-17. Junio de 2026: disputó dos amistosos y anotó un gol con Argentina Sub-17 ante Ecuador.

disputó dos amistosos y anotó un gol con Argentina Sub-17 ante Ecuador. Primera publicación: presumió su gol con Haití en la derrota 2-1 ante Arabia Saudita.