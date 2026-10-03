Brighton va por el fichaje de este jugador colombiano para llevarlo a la Premier League

El equipo de la Premier League va por el fichaje de este jugador colombiano, que también gusta a otros clubes de Europa.

El fútbol colombiano no deja de sorprender con sus grandes joyas que gustan a equipos en Europa. Ahora se revela que un equipo de la Premier League como Brighton va por el fichaje de este joven jugador. Sería una importante venta para Atlético Nacional.

De acuerdo a la información de Julian Capera y Juan Camilo Ruiz, el jugador que interesa al equipo de la Premier League es el joven central colombiano, Néider Parra. El futbolista pertenece a Atlético Nacional y ya viene teniendo a varios clubes europeos siguiendo su fichaje.

Neider Parra es uno de los jóvenes con mayor proyección en el fútbol colombiano. El joven central está sonando con fuerza para ir a Europa y ya son varios los clubes que quieren hacer realidad su contratación.

Otro equipo de la Premier League va por Parra

El otro equipo de la Premier League que está muy interesado en Néider Parra es Bournemouth. El club inglés viene creciendo en los últimos años y presionando para hacerse con el fichaje de grandes joyas, por lo cual, ahora ha entrado en la conversación por Parra.

Naider Parra puede dar el gran salto a otro club. (Foto: Captura de Pantalla)

Para Atlético Nacional también sería una importante venta la de Naider Parra. El joven talento tiene un valor de mercado de 800.000 mil euros, de acuerdo a Transfermarkt. No obstante, Nacional esperaría una venta superior a los 3 millones por él.

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Los números de Naider Parra en Atlético Nacional

En esta temporada, Parra ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ha dado 2 asistencias. Suma en cancha ya más de 1.000 minutos. El futbolista apenas tiene 21 años de edad y es una de las grandes joyas del fútbol colombiano.

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