En un durísimo momento: James Rodríguez “se olvida” de la Selección Colombia

La Selección Colombia se llevó un duro revés contra Paraguay y acabó perdiendo un amistoso en el que se volvió a notar la falta de juego. Por lo cual, muchos hinchas empezaron a pedir el regreso de James Rodríguez en redes sociales. No obstante, el 10 parece que se “olvidó” de la Selección.

En X, muchos hinchas empezaron a escribir que James Rodríguez debe volver a la Selección Colombia ante la falta de juego. Sin embargo, el 10 colombiano ya demostró que la selección dejó de ser su prioridad. El jugador anunció su retiro y no volverá.

James se olvida de la Selección Colombia

Por otro lado, James Rodríguez en sus cuentas oficiales se ha olvidado de la Selección Colombia. El jugador no ha publicado nada referente al equipo tricolor y a este mal momento, como suele pasar con otros futbolistas en otro momento. El 10 se ha alejado un poco del equipo nacional.

James Rodríguez juega ahora en Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

En la Selección Colombia comenzaron también el proceso de recambio para encontrar a un nuevo 10. De momento, varios candidatos aparecen como opciones, pero ninguno todavía se acerca a lo que fue James en su mejor momento.

Los jugadores que pueden reemplazar a James Rodríguez

James Rodríguez ahora mismo viene siendo reemplazado por jugadores como Juan Manuel Rengifo, Yaser Asprilla y Jhon Arias, que incluso heredó el número 10. Son procesos y todavía hay un largo camino por andar para encontrar al nuevo 10.

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