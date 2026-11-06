Última hora: Néstor Lorenzo da los convocados de la Selección Colombia para noviembre

Llegó noviembre y la Selección Colombia se prepara para disputar sus últimos partidos de 2026. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Chile en dos encuentros amistosos, que servirán para continuar ajustando detalles de cara a las Eliminatorias 2030.
El entrenador argentino anunció la lista de convocados de Colombia para los compromisos del 13 y 17 de noviembre, que se disputarán en Cali y Santiago, respectivamente. Será una nueva oportunidad para probar alternativas, con importantes ausencias como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz.
Una de las principales novedades está en la portería. Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, no estará disponible debido a sus compromisos en la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. En su lugar, Lorenzo convocó a Devis Vásquez, guardameta de la AS Roma, quien fue titular ante Manchester United el pasado 3 de noviembre.
Entre las principales sorpresas de la convocatoria aparece Camilo Mena, delantero del Korona Kielce de Polonia. El atacante, con pasado en Tigres FC de Bogotá y Deportivo Pereira, registra 14 partidos en la temporada 2026-2027, con cuatro goles y cinco asistencias en 1.059 minutos disputados.
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
- Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
- Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
- Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
- Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)
- Daniel Arcila – Club León (MEX)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
- Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
- Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
- Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
- Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
- Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)
- Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
- Óscar Perea – Club América (MEX)
- Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
- Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?
El primer amistoso entre Colombia y Chile se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 13 de noviembre, desde las 7:00 p. m. El segundo encuentro será en Santiago, el 17 de noviembre, con inicio programado para las 6:00 p. m., hora colombiana.
En resumen
- Revolución y sangre nueva: De cara a la doble fecha de amistosos internacionales de noviembre frente a Chile, el director técnico Néstor Lorenzo hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados a la Selección Colombia, marcando un claro giro hacia la evaluación y el recambio generacional para cerrar el 2026.
- Ausencias de peso y sorpresas locales: Con el fin de observar nuevas alternativas, la convocatoria prescinde de los máximos referentes habituales (como James Rodríguez o Luis Díaz) para darle rodaje a talentos emergentes como Nelson Deossa, Camilo Mena, Juan Arizala y Daniel Arcila. Además, destaca la inclusión de figuras de la Liga BetPlay como Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, ambos de Atlético Nacional.
- Cierre de año en Cali: El combinado ‘Tricolor’ iniciará su concentración de inmediato para preparar los dos duelos ante el combinado chileno (programados para el 13 y 17 de noviembre), marcando el esperado retorno del equipo nacional al Estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.