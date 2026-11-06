Última hora: Néstor Lorenzo da los convocados de la Selección Colombia para noviembre

La Selección de Colombia dio a sus convocados para los amistosos de noviembre, con algunas sorpresas y algunos descartados.

Llegó noviembre y la Selección Colombia se prepara para disputar sus últimos partidos de 2026. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Chile en dos encuentros amistosos, que servirán para continuar ajustando detalles de cara a las Eliminatorias 2030.

El entrenador argentino anunció la lista de convocados de Colombia para los compromisos del 13 y 17 de noviembre, que se disputarán en Cali y Santiago, respectivamente. Será una nueva oportunidad para probar alternativas, con importantes ausencias como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz.

Una de las principales novedades está en la portería. Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, no estará disponible debido a sus compromisos en la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. En su lugar, Lorenzo convocó a Devis Vásquez, guardameta de la AS Roma, quien fue titular ante Manchester United el pasado 3 de noviembre.

Entre las principales sorpresas de la convocatoria aparece Camilo Mena, delantero del Korona Kielce de Polonia. El atacante, con pasado en Tigres FC de Bogotá y Deportivo Pereira, registra 14 partidos en la temporada 2026-2027, con cuatro goles y cinco asistencias en 1.059 minutos disputados.

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)

Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)

Juan Cabal – Juventus FC (ITA)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)

Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)

Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Camilo Mena– Korona Kielce (POL)

Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El primer amistoso entre Colombia y Chile se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 13 de noviembre, desde las 7:00 p. m. El segundo encuentro será en Santiago, el 17 de noviembre, con inicio programado para las 6:00 p. m., hora colombiana.

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En resumen