Daniel Arcila fue convocado a la Selección Colombia y ahora cambiaría de equipo

El volante colombiano Daniel Arcila tuvo un semestre positivo con el León, fue convocado a la Selección y ahora cambiaría de club.

Daniel Arcila atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su rendimiento con el León de México ya despertaría el interés de clubes del extranjero. El mediocampista colombiano podría dar un nuevo salto en su trayectoria, con sondeos que abrirían la puerta a un cambio de equipo en el próximo mercado.

Según información difundida por Alexis Rodríguez, Daniel Arcila tendría sondeos de dos clubes europeos y uno de Brasil. Aunque todavía no trascendieron los nombres de los equipos interesados, se sobre entiende que podría ganar un contrato millonario.

Por ahora, Arcila mantiene contrato con el León hasta junio de 2028, por lo que cualquier salida anticipada será con el ok del equipo verde. Daniel Arcila gana 200 mil dólares al año en León, en su nuevo club ganaría al menos el doble.

El valor de mercado del colombiano rondaría los tres millones de euros, más aún luego de haber sido convocado y destacado con la Selección Colombia en la victoria contra Perú. León recién lo fichó por lo que no tendría como prioridad sacarlo.

Arcila también se perfila para volver a la Selección Colombia en noviembre, después de su reciente debut con gol ante Perú durante la fecha FIFA de octubre. El entrenador Néstor Lorenzo lo considera una alternativa para el recambio generacional en reemplazo del mismo James Rodríguez.

James Rodríguez, el mentor de Arcila

Ambos jugadores coincidieron en un equipo que no pudo clasificarse a los playoffs durante el paso de James Rodríguez. Pero eso no fue impedimento para que Daniel Arcila se impregnase de todos los consejos posibles por parte del capitán de la Selección Colombia. El volante de 24 años le elogia por sus consejos.

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Daniel Arcila – Foto: Getty.

“James siempre estaba al lado mío, aconsejándome y ayudándome en lo que más pudiera. La verdad, antes de ser un gran jugador, es una gran persona también, ayuda a que uno sea mejor, él siempre quiere que uno sea mejor y esa gran experiencia con él me ayudó mucho. Yo le decía que cómo hacía para tener ese guante en el pie, él me decía cómo, lo veía fácil, pero uno lo iba a hacer y no le daba”, terminaba Daniel Arcila en charlas con AS.

En resumen

Explosión internacional y debut soñado con la Selección Colombia: Daniel Arcila vive el mejor momento de su carrera tras debutar con gol ante Perú en la fecha FIFA de octubre y meterse de lleno en los planes de Néstor Lorenzo como alternativa de recambio en la Tricolor.

Daniel Arcila vive el mejor momento de su carrera tras debutar con gol ante Perú en la fecha FIFA de octubre y meterse de lleno en los planes de Néstor Lorenzo como alternativa de recambio en la Tricolor. Pretendientes de peso en Europa y Sudamérica: Su rendimiento en el León de México y la vitrina de la selección despertaron sondeos concretos de dos clubes del fútbol europeo y uno de Brasil, dispuestos a ofrecerle un contrato que duplicaría su salario actual.

Su rendimiento en el León de México y la vitrina de la selección despertaron sondeos concretos de dos clubes del fútbol europeo y uno de Brasil, dispuestos a ofrecerle un contrato que duplicaría su salario actual. Blindaje y cotización al alza en México: Con contrato vigente hasta junio de 2028 y una cláusula de mercado que ya ronda los tres millones de euros, el club ‘esmeralda’ no facilitará su salida sin antes asegurar una compensación millonaria.