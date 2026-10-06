Los jugadores que podrían irse de Millonarios para el 2027 ¿no los quiere Alberto Gamero?

Los jugadores que dejarían Millonarios para la siguiente temporada empiezan a trascender mientras Alberto Gamero piensa en el plantel.

Ya estamos en octubre y en Millonarios comienzan a aparecer los primeros movimientos pensando en 2027. Con varios contratos próximos a terminar, la dirigencia y el cuerpo técnico ya analizan qué jugadores continuarán y quiénes podrían dejar el club en diciembre.

Los futbolistas que terminarían su vínculo con el conjunto bogotano son Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Leonai Souza, David Macalister Silva, Carlos Daniel Quintero, Jhonny Angulo y Rodrigo Contreras. Los siete deberán definir su futuro en las próximas semanas mientras Millonarios comienza a planificar la siguiente temporada.

El único nombre del que se ha conocido que existen conversaciones para una posible renovación es Rodrigo Contreras. El delantero es uno de los jugadores importantes de la plantilla y su pase estaría valorado en más de un millón de dólares, por lo que cualquier negociación para mantenerlo también deberá considerar el aspecto económico.

Mientras tanto, Alberto Gamero ya trabaja junto a la dirigencia en la búsqueda de refuerzos para 2027. Las posibles salidas serán determinantes para definir las posiciones que necesitan ser cubiertas y el presupuesto disponible para incorporar nuevos jugadores.

Millonarios ahora intenta cerrar el año de la mejor manera en la Liga BetPlay, donde busca mantenerse en las rondas de definición. El equipo ya quedó eliminado de la Copa Colombia, por lo que el campeonato local se convirtió en su principal objetivo para terminar la temporada con un título.

Rodrigo Contreras – goleador de Millonarios.