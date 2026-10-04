Colombia no convence y los hinchas piden a este entrenador en lugar de Néstor Lorenzo

Los hinchas de Colombia en redes sociales ya piden un cambio de proceso y que salga Néstor Lorenzo como entrenador.

La Selección Colombia volvió a dejar dudas en su funcionamiento después de empatar ante México y perder 0-1 contra Paraguay en sus dos amistosos. El rendimiento de la Tricolor generó críticas entre los hinchas, quienes en redes sociales ya comenzaron a pedir un reemplazo para Néstor Lorenzo.

Entre los nombres mencionados por los aficionados aparecen Gustavo Alfaro y Reinaldo Rueda. El actual entrenador de Paraguay es una de las opciones que más comentarios generó, mientras que Rueda también aparece como alternativa debido a que actualmente se encuentra sin equipo.

Sin embargo, la posibilidad de Alfaro está descartada. El argentino renovó recientemente su contrato con Paraguay hasta 2030 y confirmó que ese será su último trabajo como entrenador, por lo que continuará al frente de la Albirroja durante el próximo ciclo mundialista.

El pedido de los hinchas tampoco significa que exista actualmente un proceso para sacar a Lorenzo. El entrenador argentino renovó su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol y una eventual salida antes de tiempo tendría un costo superior a los 10 millones de dólares, de acuerdo con las cifras que han circulado sobre su contrato vigente hasta el 2030.

Por ahora, la FCF mantiene el respaldo a Lorenzo, quien ya piensa en variantes para el siguiente compromiso. Colombia volverá a jugar este martes 6 de octubre contra Perú, partido en el que el técnico tendrá una nueva oportunidad para probar cambios y buscar una reacción después de la derrota ante Paraguay.

El nuevo sueldo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo ahora mismo tendría un salario superior a los 3 millones en una renovación que se negoció rápido y que tuvo al DT argentino rechazando otras ofertas.

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