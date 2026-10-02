Fabián Bustos va por el fichaje de dos jugadores de Millonarios

Fabián Bustos dejó Millonarios hace un par de meses y rápidamente encontró un nuevo destino. El técnico argentino ya fue presentado como entrenador de Universitario de Deportes y comenzó sus trabajos en Campo Mar, pero no se olvida de su paso por el club colombiano y tendría en la mira a dos jugadores para reforzar al equipo peruano.

Se trata de Leonai Souza y Rodrigo Ureña, ambos volantes de Millonarios. La situación de los dos es diferente dentro de la plantilla: mientras Souza ha tenido un papel más alternante durante la temporada, Ureña se ha convertido en una pieza importante para el equipo y cuenta con mayor protagonismo.

En el caso de Rodrigo Ureña, el panorama es más complicado porque tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2027. Universitario tendría que negociar con el club colombiano para intentar conseguir su salida, anteriormente ya estuvo en el radar de Universidad de Chile.

Por su parte, Leonai Souza tiene una situación diferente, ya que su contrato con Millonarios termina en diciembre. El brasileño, además, fue precisamente una de las solicitudes de Fabián Bustos poco antes de que el entrenador dejara el conjunto colombiano, por lo que ahora podría volver a pedirlo para su nuevo proyecto en Universitario.

Mientras tanto, Millonarios está concentrado en conseguir la clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay. Una vez termine la temporada, la dirigencia analizará la plantilla y las posibles salidas, con Souza y Ureña entre los nombres que podrían generar movimientos en el mercado.

Los números de Leonai Souza en esta temporada

Leonai Souza se fue de Barcelona SC y en este primer semestre se mudó a Náutico en la Serie B de Brasil, donde apenas disputó 10 partidos. El futbolista brasileño necesita volver al mejor nivel y Millonarios aparece como opción.

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Rodrigo Ureña – Universitario. Foto: Getty 2025.

En resumen

Fabián Bustos pretende incorporar a dos futbolistas de Millonarios para reforzar su nuevo proyecto deportivo tras asumir el banquillo de Universitario en esta temporada 2026

El entrenador argentino busca aprovechar su conocimiento previo de la plantilla ‘Embajadora’ , apuntando a piezas clave en la zona media del equipo bogotano.

, apuntando a piezas clave en la zona media del equipo bogotano. El posible interés del DT genera inquietud en la directiva azul, que no desea desarmar la nómina en plena disputa de la Liga BetPlay.