Junior de Barranquilla cerró a Jorge Bava como nuevo entrenador y ya hay incluso versiones del salario que ganaría en el 'Tiburón'.

A falta de confirmación oficial, Jorge Bava es nuevo entrenador de Junior de Barranquilla. El DT uruguayo arribó en la noche del jueves a la ciudad y ya solo falta el anuncio, mientras tanto se conoce una referencia de la inversión hecha por el club.

Jorge Bava pasaría a cobrar cerca de 65 mil dólares mensuales según el portal Futbolero Colombia y medios partidarios al ‘Tiburón’. Esto representa menos de lo que supuestamente cobraban otros candidatos, aunque los datos exactos siempre son reservados, por lo que los datos son referencias.

Dos de las opciones más sonadas fueron Sebastián Beccacece y Pablo Repetto. El ex DT de Ecuador pedía un salario cercano a los 2 millones de dólares, mientras que Pablo Repetto se acercaba al millón en salario anual.

Jorge Bava llega como agente libre con Nacional de su país como el último club en el que estuvo. En Colombia tuvo paso por Independiente Santa Fe en el 2025, ganando la Superliga Colombia.

Como DT, Bava suma ocho títulos como campeón, dos con Cerro Porteño, cinco con Liverpool de la primera división de Uruguay y la primera división con Santa Fe.

Los primeros movimientos de Junior con la llegada de Jorge Bava

Junior habría notificado ya la salida de Jefferson Martínez una vez que finalice su contrato, así mismo en Paraguay aseguran que Gustavo Velásquez, defensor de Cerro, es el objetivo de fichaje.

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Jorge Bava – Independiente Santa Fe 2025. Foto: Santa Fe.

En resumen