Jorge Bava sigue buscando refuerzos para Junior de Barranquilla y ahora ha pedido a otro jugador con paso por la Selección de Ecuador.

Junior de Barranquilla sigue buscando refuerzos bajo el nuevo proyecto de Jorge Bava y uno de los nuevos apuntados es un jugador con paso por la Selección de Ecuador. Según la prensa local, el nuevo extremo vendría desde un grande de Sudamérica.

Medios ecuatorianos aseguran que Janner Corozo de Liga de Quito es opción para Junior. El jugador habría sido ofrecido y la directiva analiza su contratación para el 2027.

Janner Corozo fue convocado a la Selección de Ecuador desde el 2021 pero para el 2024 ya no tuvo continuidad. En Liga de Quito es uno de los jugadores más criticados por su falta de definición.

El club ecuatoriano pagó 1 millón de dólares por su fichaje, por lo que su salida rondaría una cifra similar en el caso de una venta directa. Se conoce que el equipo lo ofreció varias veces a otras instituciones.

En 39 partidos, acumula 5 goles y 5 asistencias, sin embargo la crítica va de la mano de su intrascendencia en el juego y la falta de definición. Antes estuvo en Barcelona SC.

La única experiencia de Janner Corozo en el exterior

Tuvo pasos destacados por Delfín SC y Barcelona SC, sonó para Brasil y Argentina pero su única experiencia internacional fue ir al Everton de Chile, comprado por el Grupo Pachuca de México, quiénes lo devolvieron a Barcelona para que tenga minutos.

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