Jefferson Martínez no renovaría con Junior de Barranquilla para la siguiente temporada y lo ponen en otro grande de Colombia.

Jefferson Martínez fue informado por Junior de Barranquilla que no sería renovado para la siguiente temporada, y el futuro del arquero no estaría fuera del fútbol de Colombia.

Según ‘Pipe’ Sierra, Jefferson Martínez fue sondeado por el DIM de la propia Liga BetPlay. El arquero llegará como agente libre a Medellín ya que su contrato expira en el 2026.

El plantel cuenta con Éder Chaux y el uruguayo Salvador Ichazo, por lo que una eventual llegada implicaría la salida de alguno de los actuales arquero. No es el único arquero que han sondeado.

Según reportes pasados, José David Contreras de Barcelona también fue alternativa para el arco del DIM. Al portero venezolano lo sondeó Atlético Nacional y Junior justamente.

Desde el DIM no han confirmado aún que habrá un nuevo arquero o algunos nombres de los refuerzos. El club se concentra en terminar de la mejor manera los cuadrangulares.

Los títulos de Jefferson Martínez en el fútbol de Colombia

El arquero Jefferson Martínez tiene cuatro títulos locales en Colombia, uno con el Deportes Tolima y tres con Junior de Barranquilla.

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Jefferson Martínez – Bicampeón de Colombia.

En resumen