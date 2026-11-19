Junior no peleará ya por nada en este final de campeonato. Sin embargo, el club ‘Tiburón’ ya estructura su nuevo equipo para el 2027. Se dio un cambio importante en el puesto de técnico con la salida de Sebastián Viera y la inminente llegada de Jorge Bava.
Aunque todavía no es anunciado como nuevo DT, desde Paraguay, ABC Digital, revela que Jorge Bava ya contactó a Gustavo Velázquez de 35 años de edad, defensor central de Cerro Porteño, para un nuevo fichaje y que refuerce a su equipo en 2027.
Uno de los aspectos que más se le criticó a Junior en esta temporada es la solidez defensiva, por lo cual, no es raro que uno de los primeros fichajes del club apunte a la defensa. Bava conoce bien a Velázquez de su paso por Cerro Porteño de ahí que lo quiera llevar a Colombia.
No es el único fichaje en el que está trabajando Junior, algunas contrataciones vienen apuntando a jugadores como Duván Vergara, y otros jugadores de importante nivel. Aún no se confirma ningún fichaje para el club porque varios jugadores están compitiendo.
Gustavo Velázquez es figura en Paraguay. (Foto: GettyImages)
Velázquez es un defensa de importante nivel en Paraguay, incluso el defensor estuvo en el Mundial 2026 con su Selección. En ese torneo se enfrentó a los mejores jugadores del mundo, de ahí que, para Junior se vea como un fichaje muy importante.
Los números de Gustavo Velázquez en esta temporada
Pese a tener 35 años de edad, Velázquez viene siendo uno de los mejores defensas de Cerro Porteño y de los más regulares con su equipo. El jugador ha sumado en cancha 37 partidos y más de 3.000 minutos jugados evitando pasar por lesiones.
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¿Gustavo Velázquez es lo que necesita Junior?
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En síntesis:
- Gustavo Velázquez, defensa de 35 años de Cerro Porteño, fue contactado por Jorge Bava.
- Junior de Barranquilla reemplazará al técnico Sebastián Viera por el entrenador Jorge Bava en 2027.
- 37 partidos y más de 3.000 minutos suma Gustavo Velázquez en la actual temporada.