Un Lamborghini Revuelto de color naranja es el nuevo vehículo que se compró James Rodríguez a un precio exorbitante.

James Rodríguez no se pronunció tras la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Colombia, el volante prefirió guardar silencio y no realizar ni una sola publicación del tema. Sin embargo, ahora vuelve al centro de la noticia tras aparecer comprando un lujoso carro.

El jugador de Atlético Nacional apareció en las redes sociales de una reconocida importadora de vehículos de lujo como es RR Autos. En este lugar, James compró un carro que a todos los aficionados ha dejado especulando por el exorbitante precio del mismo.

¿Cuánto cuesta el nuevo carro de James Rodríguez?

De acuerdo a la revista Semana, James Rodríguez adquirió un Lamborghini Revuelto en color naranja. Por lo cual, el 10 colombiano y figura de Atlético Nacional había pagado poco más de 3.670 millones de pesos, según el mismo medio. Ese precio en dólares al día de hoy equivale a más de 1 millón de dólares a 1.093,668.07

Es habitual que los grandes jugadores de fútbol se gasten importantes fortunas en vehículos de lujo que los acompañen en su carrera. Algunos como Cristiano Ronaldo tienen grandes colecciones de carros que superan los millones de dólares.

El contrato y sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez tiene en Atlético Nacional un contrato hasta mediados de la temporada 2027. El volante histórico del fútbol colombiano percibe un salario cercano a los 4 millones de dólares, aunque finalmente esta cifran o terminó siendo confirmada.

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En síntesis: