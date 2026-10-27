La novedad que presentará el Metropolitano de Barranquilla en la final de la Copa Sudamericana: “Les tengo una sorpresita”

La gran sorpresa que presentará el estadio Metropolitano para la final de la Copa Sudamericana.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana para el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Previo a ese histórico partido, salió el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a anunciar una sorpresa para la reinauguración del estadio.

La autoridad confirmó que en el estadio habrá un espacio para colocar un mural con los nombres de los obreros que participan en la remodelación del reducto. Hay que recordar que el Metropolitano entró en una renovación justamente pensando en la final de la Copa Sudamericana.

El Alcalde se reunió con los trabajadores y les dijo: “Les tengo una sorpresita bien bacana. Hoy aquí va a haber un mural del Supermetro, y ese mural me voy a encargar de que esté el nombre de cada uno de ustedes, el nombre y el apellido de cada uno de ustedes”, avisó Char a los trabajadores.

La idea de esta obra es que trascienda en la historia los nombres y apellidos de las personas que trabajaron en la remodelación de este estadio. El Metropolitano estará listo para la final de la Copa Sudamericana entre argentinos y brasileños en el próximo mes de noviembre.

El Estadio Metropolitano es la ‘Casa de la Selección Colombia’. (Foto: GettyImages)

El estadio Metropolitano también se ha constituido como la ‘Casa de la Selección Colombia‘. Por lo cual, en 2027, en las Eliminatorias, ‘La Sele’ también podrá jugar en una cancha totalmente nueva y reformada justamente para recibir partidos de 1er nivel.

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora se jugará la final de la Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro y Boca Juniors definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos llegan con autoridad a este gran partido y también quieren volver a ser campeones continentales. El encuentro se jugará el próximo sábado, 21 de noviembre de 2026, desde las 16H00 (CO) y se podrá ver por Disney+.

Encuesta¿Quién será el campeón de la Copa Sudamericana? ¿Quién será el campeón de la Copa Sudamericana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos claves: