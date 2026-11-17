Contragolpe letal en la Casa de Nariño. Descubre la fulminante respuesta de Abelardo de la Espriella que dejó a Iván Mejía en fuera de lugar.

Una vez más, el deporte y la política cruzaron caminos con una nueva polémica. Iván Mejía le reclamó a Abelardo de la Espriella por el escándalo de los salarios del Fondo Milagro. Acto seguido, llegó la respuesta perfecta del presidente colombiano.

Todo empezó cuando se reveló que el Fondo Milagro, una entidad creada por el Gobierno de Colombia en agosto de 2026 para liderar y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sufrió el territorio colombiano, le costaba al país $765.6 millones de pesos mensuales. Había sueldos de $39.441.454 pesos al mes como el que recibía el gerente Jaime Andrés Uribe.

Al ver el escándalo que se armó por los salarios millonarios del Fondo Milagro, Iván Mejía no dudó y atacó a Abelardo de la Espriella publicando en X que “¡¡¡otro milagro!!! ¡¡Siguen firmes con los milagros!! (…) Sigue el show. Este tipo no se entera de nada que no sean sus bufonadas. Y por detrás Condorito y los chulavitas Gómez haciendo y deshaciendo”.

La respuesta perfecta de Abelardo a Mejía por los salarios del Fondo Milagro

Iván Mejía criticó a Abelardo de la Espriella. (Foto: X / @PajaritoDeIvan y Getty)

Ante cuestionamientos como el de Mejía, De la Espriella apareció con la respuesta perfecta nombrando a un nuevo gerente para el Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, quien reveló que ganará un salario que no pasará de los 8 millones de pesos.

El nuevo ataque de Iván Mejía a Abelardo de la Espriella que se hizo viral

Se nota que no es de su afinidad política. Al ver la noticia de que Abelardo de la Espriella estaba pensando ponerle IVA a más productos de la canasta familiar, Iván Mejía no dudó y reaccionó publicando en X que “todo es show barato. Circo pobre. Payaso triste y fanfarrón”.

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En síntesis