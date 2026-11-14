El reclamo de Iván Mejía al presidente Abelardo de la Espriella por los salarios del Fondo Milagro

Furia total en redes. Descubre el explosivo reclamo de Iván Mejía al presidente Abelardo de la Espriella que sacudió al Gobierno.

Ya retirado del periodismo deportivo, no duda en opinar de política sin censura. Iván Mejía, experiodista del canal Win Sports entre otros medios, opinó sobre el escándalo de los millonarios salarios del Fondo Milagro y le hizo un fuerte reclamo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

¡A los hechos! El Fondo Milagro es un patrimonio autónomo creado por el Gobierno de Colombia en agosto de 2026 con el objetivo de liderar y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que sufrió el territorio colombiano el pasado 10 de agosto. Hasta ahí todo normal, pero…

Luego de una petición en el Congreso de la República de Colombia impulsada por congresistas como Duvalier Sánchez y Kamelia Zuluaga, se reveló que la nómina de 26 funcionarios del Fondo Milagro le costaba a Colombia $765.6 millones de pesos mensuales. Mientras el gerente Jaime Andrés Uribe ganaba $39.441.454 pesos al mes, había 13 coordinadores con salarios de $33 millones cada uno.

El reclamo de Iván Mejía a De la Espriella por los salarios del Fondo Milagro

Iván Mejía y Abelardo de la Espriella. (Foto: X y Getty)

“¡¡¡Otro milagro!!! ¡¡Siguen firmes con los milagros!! (…) Sigue el show. Este tipo no se entera de nada que no sean sus bufonadas. Y por detrás Condorito y los chulavitas Gómez haciendo y deshaciendo”, fue el fuerte reclarmo que Iván Mejía publicó en X en contra del presidente Abelardo de la Espriella por el escándalo de los salarios del Fondo Milagro.

La decisión de Abelardo de la Espriella tras los escandalosos salarios del Fondo Milagro

Al ver la polémica que suscitaron los escandalosos salarios del Fondo Milagro, la decisión del presidente De la Espriella no solo fue aceptar la renuncia del gerente Jaime Andrés Uribe, también ordenó reversar la nómina del Fondo Milagro porque, según manifestó, fueron decisiones “inconsultas” que van en contra de la directiva de austeridad de su gobierno.

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