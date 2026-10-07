Los cinco primeros convocados de la Selección Colombia para noviembre

La Selección de Colombia tiene nuevos jugadores para la convocatoria de noviembre, cinco jugadores destacaron en esta doble fecha FIFA.

La Selección Colombia cerró la fecha FIFA con una victoria ante Perú y dejó varias conclusiones positivas después de los amistosos. Algunos jugadores destacaron especialmente durante esta gira y, por sus actuaciones, se perfilan para convertirse en habituales en las próximas convocatorias, pensando también en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Los cinco nombres que dejaron buenas sensaciones son Matías Orozco (20 años), Juan Manuel Rengifo (22), Jhon Solís (22), Yáser Asprilla (22) y Daniel Arcila (24). Los jóvenes aparecen como parte de una nueva generación que podría convertirse en la base de la Selección Colombia para el siguiente ciclo mundialista.

De este grupo, Orozco, Rengifo y Solís debutaron oficialmente con la Selección Colombia durante esta fecha FIFA. Los tres recibieron la oportunidad de Néstor Lorenzo, mientras que Asprilla y Arcila también aprovecharon sus minutos para mostrar que pueden competir por un lugar en el equipo.

Ahora queda la duda de si Lorenzo seguirá haciendo espacio para todos ellos en las próximas convocatorias. El regreso de algunos referentes podría modificar la lista y dejar a alguno de estos jóvenes fuera, aunque sus actuaciones recientes les permiten aspirar a continuar dentro del proceso.

Colombia volverá a tener actividad durante la fecha FIFA de noviembre, cuando disputará dos nuevos partidos amistosos. Los rivales de la Tricolor todavía están pendientes de confirmación, pero serán otra oportunidad para que Lorenzo continúe probando jugadores y consolidando su nuevo equipo.

Juan Manuel Rengifo – Selección de Colombia.

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En resumen