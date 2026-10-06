Bombazo mundial: Kylian Mbappé se iría del Real Madrid y ya tendría nuevo equipo para el 2027

Aseguran que Kylian Mbappé dejará de ser jugador del Real Madrid en el 2027 y ya hay un club interesado en su fichaje.

El gran bombazo del fútbol europeo podría darse en diciembre de 2027, cuando Kylian Mbappé dejaría el Real Madrid para fichar por otro gigante del continente. El delantero francés tendría decidido cambiar de equipo después de varios años en el conjunto español.

Según la información difundida por François Gallardo, Mbappé tendría como destino al Liverpool de la Premier League. La operación rondaría los 250 millones de euros, convirtiéndose en uno de los traspasos más importantes de la historia del fútbol.

Mbappé todavía tiene dos años más de contrato con el Real Madrid, pero existiría malestar del delantero con el club y su intención sería buscar una salida. Al mismo tiempo, dentro de la institución también habría cierta molestia por algunas actitudes del francés, entre ellas sus viajes durante períodos en los que se encontraba lesionado.

Ante este escenario, el Real Madrid ya tendría identificado al posible reemplazo de Mbappé. El elegido sería Michael Olise, figura del Bayern Múnich y también de la Selección de Francia, quien aparece como uno de los grandes objetivos del conjunto español para renovar su ataque.

Mbappé conquistó la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa durante su primer año como jugador del Real Madrid. Sin embargo, desde entonces el delantero todavía no ha conseguido sumar otro título con el conjunto español, un aspecto que también forma parte del balance de su etapa en el club.

Las estadísticas de Kylian Mbappé en el Real Madrid

Kylian Mbappé, pese a las críticas, lleva más de 90 goles en poco más de 110 partidos en dos temporadas y media en el gigante español. En el PSG ganó todo a nivel local pero no ha podido repetir el éxito.

Publicidad