Los fichajes no paran de sonar para Junior tras la llegada de Jorge Bava y ahora otra figura se acabará sumando para el club.

Jorge Bava ya llegó a Colombia y a Barranquilla para ser presentado por Junior este viernes, 20 de noviembre de 2026. La llegada del nuevo DT también se da en medio de todos los rumores de que Junior se estaría llevando para la siguiente temporada a una figura de la Liga BetPlay.

De acuerdo a la revelación de Mariano Olsen, Junior estaría muy cerca de quedarse con el fichaje de Brayan Rovira para la siguiente temporada. El volante ya no seguirá jugando para el Tolima y quedaría libre a finales de este 2026 para irse a cualquier otro equipo.

Rovira es otro de los fichajes que suenan para un Junior que va fuerte en el mercado de fichajes para la temporada 2027. En horas de la tarde también se especuló fuertemente con la contratación de Gustavo Velázquez, central paraguayo que juega en Cerro Porteño.

Junior no tuvo el mejor cierre en este 2026, pese a que venía de un gran año siendo campeón del Clausura 2025 y del apertura 2026. Ahora el club no logró ni clasificar a los cuadrangulares finales para defender el título que ganó en el año anterior.

Rovira se acercaría a Junior. (Foto: Captura de pantalla)

En los próximos días podrían darse más fichajes para un Junior que está “libre” en el mercado y que puede contratar a nuevos jugadores, mientras los otros grandes del fútbol colombiano están en los cuadrangulares finales. El equipo también jugará Copa Libertadores en 2027.

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Las estadísticas de Brayan Rovira en esta temporada

En esta temporada, defendiendo los colores del Tolima, Brayan Rovira jugó un total de 36 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Estuvo en cancha más de 2.500 minutos y eso confirma su importante regularidad para el club.

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