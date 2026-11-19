Gustavo Puerta sufrió un durísimo golpe en la rodilla y ahora se confirmó el tiempo que estará de baja.

Gustavo Puerta encendió todas las alarmas por su lesión de rodilla en el amistoso de Colombia contra Chile. En ese momento, el volante salió con una fuerte molestia y llorando por lo duro de la acción. Sin embargo, ahora ya finalmente se confirma su tiempo de baja.

El parte médico oficial de la lesión de Gustavo Puerta, de acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, habla de una distensión en los ligamentos colaterales. Evidentemente, este problema para Puerta es mucho menos a una rotura de Ligamento Cruzado Anterior, que era lo que se especulaba.

El tiempo de baja de Gustavo Puerta

Según confirmó también Pipe Sierra, el tiempo de baja de Gustavo Puerta en su club será entre 6 a 8 semanas. Por lo cual, el jugador volvería a competir al 100% en el mes de enero. De salir todo bien, Puerta solo se perdería el cierre de este 2026 sobre el césped.

Gustavo Puerta es titular y figura en Colombia. (Foto: GettyImages)

Incluso Gustavo Puerta podría volver a jugar con la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA en marzo. No obstante, eso ya lo decidirá Lorenzo. Lo importante es que el jugador no tiene una grave lesión y al final todo puede quedar en un susto.

¿Gustavo Puerta puede cambiar de equipo en 2027?

Gustavo Puerta firmó con Olympiacos en una decisión muy polémica, sin embargo, se debe recordar que ese fichaje se dio con el condicionante de que si el jugador firmaba por ese grupo es para llegar al Forest en la Premier League en 2027. Se espera que esta lesión y para no afecte esos planes.

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En síntesis: