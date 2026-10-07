Ponen a un ex Real Madrid en Atlético Nacional por gestión de James Rodríguez

Aseguran que James Rodríguez podría hacer que un campeón ex Real Madrid fiche por Atlético Nacional para el 2027.

El fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional puso al club colombiano nuevamente en el centro de la atención internacional y ahora surgió un rumor que involucra a otra figura mundial. Desde Brasil y Colombia aseguran que un exjugador del Real Madrid podría ser relacionado con el conjunto verdolaga.

Se trata de Marcelo, histórico lateral brasileño, quien apareció en las especulaciones después de comentar una publicación de Atlético Nacional relacionada con James Rodríguez. La interacción del exfutbolista rápidamente generó rumores sobre una posible llegada a la Liga BetPlay.

James y Marcelo coincidieron en el Real Madrid entre 2015 y 2018, período en el que compartieron vestuario y conquistaron varios títulos, entre los que destacan dos Champions, además generaron buena amistad.

Marcelo anunció su retiro del fútbol profesional en 2025, después de su última etapa en Fluminense. Desde entonces lleva alrededor de 18 meses sin disputar un partido oficial, por lo que actualmente se encuentra alejado de la actividad profesional.

Más allá del impacto mediático que tendría reunir nuevamente a James y Marcelo, la posibilidad de que Atlético Nacional fiche al brasileño parece muy complicada. Atlético Nacional no realizaría una inversión fuerte por un jugador que lleva inactivo más de 18 meses.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

Publicidad