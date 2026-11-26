James Rodríguez le hizo una importante "promesa" a los hinchas de Atlético Nacional después de vencer al DIM.

Atlético Nacional se impuso contra el DIM en la fecha 2 del grupo A del Clásico de Medellín. El equipo ‘Verdolaga’ tuvo en James Rodríguez a su crack diferencial para cambiar el partido cuando más complicado se puso. Por lo cual, en la entrevista flash post partido el jugador avisó que quiere ganar títulos.

Posterior a vencer al DIM, el 23 de Atlético Nacional conversó con WIN Sports y avisó que su gran sueño es ganar títulos en este equipo: “En estos partido hay que darlo todo, si no yo creo que no te va a alcanzar. Hoy fuimos justos ganadores”, comentó el volante.

Además, para emoción de los aficionados, James Rodríguez se refirió a la posibilidad de ganar campeonatos: “Hemos estado bien. Contra Once Caldas también hemos estado bien, pero tuvimos mala suerte en Copa. Es un equipo que quiere ganar siempre. Sueño con ganar títulos, este club exige ganar títulos, y ganar este tipo de partidos”, sentenció James.

A muchos aficionados también les gusta este nivel de implicación y compromiso en el que se ve a James Rodríguez. El histórico jugador de la Selección Colombia se muestra “fresco” en cancha y siendo diferencial para que Atlético Nacional se ilusione con los campeonatos.

⚽🔥 “Feliz, es importante porque hemos hecho un buen partido hoy y el equipo ha ganado. En estos partidos hay que darlo todo. Sueño con ganar títulos“ James Rodríguez, volante de Nacional. #MuchoMásFútbol pic.twitter.com/AnuVYNolwt — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Atlético Nacional sabe que en este cuadrangular necesita ganar y no tener más tropiezos como el de Once Caldas. El club tiene a su favor el punto “invisible”, pero de nada le servirá si al final se queda con menos puntos que otro equipo como el DIM o Santa Fe.

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Las estadísticas de James Rodríguez con Atlético Nacional

Con la camiseta de Atlético Nacional, James Rodríguez ha jugado ya un total de 15 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 5 asistencias, se encamina a sumar poco más de 1.000 minutos. El futbolista tiene contrato hasta mediados de 2027.

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