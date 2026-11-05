El mensaje que James Rodríguez le dejó a Cristiano Ronaldo tras su retiro con Portugal

Cristiano Ronaldo puso fin a su carrera como jugador de la Selección de Portugal y James Rodríguez fue uno de los que reaccionó.

Cristiano Ronaldo puso fin a su carrera como jugador de la Selección de Portugal después de más de 23 años y, entre los múltiples mensajes que recibió, destacó la reacción de James Rodríguez. El colombiano no dejó pasar la oportunidad de despedirse de una de las grandes leyendas del fútbol mundial y ex compañero y rival.

James Rodríguez escribió un comentario en el que calificó a Cristiano Ronaldo como una “leyenda”, acompañado del emoji de una cabra, haciendo referencia al término GOAT, que identifica al mejor de todos los tiempos. Las palabras del volante de Atlético Nacional rápidamente se viralizaron en Colombia.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo compartieron equipo durante tres temporadas en el Real Madrid, donde conquistaron numerosos títulos. Entre los más destacados aparecen dos Champions League, una Liga española, Supercopas de Europa y una Copa del Rey.

Después de aquella etapa en España, volvieron a coincidir en el Mundial de 2026, cuando Colombia y Portugal se enfrentaron durante la fase de grupos del torneo. A nivel de clubes, también tuvieron un reencuentro como rivales en 2018, durante la Champions League, cuando James defendía al Bayern Múnich.

En resumen

El adiós de una leyenda internacional: Tras más de 23 años defendiendo la camiseta lusa, Cristiano Ronaldo oficializó su retiro definitivo de la Selección de Portugal, desatando una oleada de mensajes y homenajes por parte de las más grandes figuras del balompié mundial.

Tras más de 23 años defendiendo la camiseta lusa, Cristiano Ronaldo oficializó su retiro definitivo de la Selección de Portugal, desatando una oleada de mensajes y homenajes por parte de las más grandes figuras del balompié mundial. El homenaje del ’10’ colombiano: Entre las reacciones más destacadas figuró la de James Rodríguez. El actual mediocampista de Atlético Nacional no dudó en reconocer la grandeza de su excompañero y rival, dejándole un comentario donde lo calificó directamente como “leyenda” acompañado del emoji de la cabra (GOAT), ratificándolo como el mejor de todos los tiempos.

Entre las reacciones más destacadas figuró la de James Rodríguez. El actual mediocampista de Atlético Nacional no dudó en reconocer la grandeza de su excompañero y rival, dejándole un comentario donde lo calificó directamente como “leyenda” acompañado del emoji de la cabra (GOAT), ratificándolo como el mejor de todos los tiempos. Una relación forjada en la élite: Ambos astros construyeron un vínculo estrecho y exitoso durante las tres temporadas que compartieron vestuario en el Real Madrid, etapa dorada donde levantaron juntos dos Champions League y una Liga española, además de haberse enfrentado a nivel de selecciones en la fase de grupos del reciente Mundial de 2026.