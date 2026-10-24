Primera salida confirmada: este jugador ya tiene ofertas para dejar América de Cali

América de Cali ya tiene una salida definida para la siguiente temporada.

América de Cali vive un buen momento en este torneo clausura en 2026, pero el equipo ya está pensando en una salida muy importante para la siguiente temporada. Los ‘Diablos Rojos’ dejarían ir a uno de sus refuerzos en este año, pero que no rindió.

El jugador apuntado por América de Cali para salir en la siguiente temporada es Daniel Valencia. El delantero ecuatoriano ya está confirmado que se marchará para 2027 y ahora se habla de una chance de que llegue a Ecuador, país de donde vino.

Valencia llegó a América como el goleador del fútbol ecuatoriano y en los primeros partidos pudo rendir con América de Cali. No obstante, con el pasar de los encuentros, el jugador fue perdiendo espacio, y ahora es casi un suplente fijo en el club.

América de Cali pagó cerca de medio millón de dólares para quedarse con Daniel Valencia, que era buscado por grandes de su país. Por lo cual, el club le armó también un contrato largo hasta la temporada 2028 y ahora mismo es una incertidumbre que se cumpla.

Daniel Valencia no ha rendido en América de Cali. (Foto: @AmericadeCali)

En Ecuador, Daniel Valencia se metió en los planes de equipos como Emelec y Aucas para la siguiente temporada. Por lo cual, es muy probable que lleguen con ofertas de préstamo o una venta definitiva. El club estaría más inclinado por la segunda opción.

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Los números de Daniel Valencia en esta temporada

Daniel Valencia en esta temporada en América de Cali ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano pudo marcar ya 7 goles y sumó más de 1.400 minutos.

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