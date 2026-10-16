Revelaron el posible nuevo club de Marlos Moreno si deja Atlético Nacional

Marlos Moreno podría ser renovado por Atlético Nacional para ser vendido y ya revelaron quién podría quedarse con el delantero.

Atlético Nacional podría alistar la salida de Marlos Moreno después de renovar su contrato, y ya comienzan a aparecer posibles destinos para el atacante colombiano. El club verdolaga podría concretar otra transferencia importante en el mercado internacional.

Según informó el periodista Pipe Sierra, el posible nuevo equipo de Marlos Moreno sería el América de México, institución que ya tendría a Miguel Ángel Borja como uno de sus nuevos fichajes. De esta manera, el delantero colombiano podría continuar su carrera en el fútbol mexicano con un compatriota.

La transferencia de Moreno podría cerrarse por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, lo que representaría otra venta millonaria para Atlético Nacional. El club colombiano buscaría aprovechar el interés por sus futbolistas que podrían ser hasta cuatro ventas.

Sin embargo, Marlos no sería el único jugador del Verdolaga que podría salir por una cifra elevada. Samuel Velásquez, Neider Parra y Juan Manuel Rengifo también suenan como posibles protagonistas de futuras transferencias, en medio del interés que generan varios de los jóvenes talentos de Atlético Nacional.

Marlos Moreno cuenta con una amplia trayectoria internacional, pese a su juventud. Durante su carrera pasó por clubes como Flamengo de Brasil, Manchester City de Inglaterra y Deinze de Bélgica, además de Tenerife de España, entre otros equipos, antes de regresar a Atlético Nacional.

Marlos Moreno ya pasó por México con el Santos Laguna.