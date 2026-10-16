Sorpresa: Jugador de Atlético Nacional podría ser convocado a la Selección de Colombia

Néstor Lorenzo sigue buscando nuevos talentos para la Selección Colombia, con especial atención en los jugadores jóvenes que puedan renovar el plantel de cara a los próximos desafíos. En ese contexto, desde los medios colombianos revelaron un nuevo nombre que estaría en consideración para la convocatoria de noviembre.
Según informó el periodista Pipe Sierra, Neider Parra, defensor de Atlético Nacional, estaría en la mira del cuerpo técnico de Lorenzo y tendría posibilidades de recibir su primera convocatoria con la selección absoluta. De concretarse, sería otro paso en la apuesta por incorporar futbolistas jóvenes al combinado cafetero.
Una de las posiciones que podría experimentar cambios es la de los defensas centrales, donde Colombia buscaría alternativas para renovar la zaga y encontrar nuevos nombres para el futuro. En ese escenario, Parra comenzaría a ganar créditos para integrar la nueva generación de futbolistas de la Tricolor.
De esta manera, el defensor se sumaría a Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez como los jugadores de Atlético Nacional que estarían bajo consideración del cuerpo técnico. Además, se espera el regreso de James Rodríguez, como representante ‘verdolaga’.
En la convocatoria anterior, Lorenzo ya les dio espacio a varios jóvenes que buscan consolidarse en el equipo nacional. John Solís, Daniel Arcila y el propio Juan Manuel Rengifo fueron algunos de los nombres que tuvieron su oportunidad.
¿Cuándo jugaría la Selección Colombia vs Chile?
Según el calendario oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, la Selección Colombia jugará contra Chile el 13 de noviembre en Cali, y posteriormente el partido de visitante sería el 19 de noviembre. Aún resta por confirmar estas fechas y los horarios.
Néider Parra – Atlético Nacional.
En resumen
- Un futbolista de Atlético Nacional se posiciona como la gran sorpresa en el radar de la Selección de Colombia para los próximos compromisos internacionales en este 2026.
- El destacado nivel mostrado en la Liga BetPlay llamó la atención del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, que evalúa premiar su regularidad con una citación al combinado patrio.
- La posibilidad de su llamado desata un intenso debate en el FPC, dividiendo opiniones entre la hinchada verdolaga que celebra su crecimiento y quienes analizan la competencia frente a los legionarios del exterior.