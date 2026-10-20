Marlos Moreno tendría nuevo club y los hinchas de Atlético Nacional reaccionan

Atlético Nacional perdería a Marlos Moreno y los hinchas reaccionan ante la salida del delantero colombiano para el 2027.

Marlos Moreno estaría cerca de encontrar un nuevo equipo, después de un año positivo con Atlético Nacional y mientras se recupera de su lesión muscular. El futuro del delantero colombiano estaría lejos de los ‘Verdolagas’.

El posible destino de Moreno sería el América de México, club con el que tendría la oportunidad de regresar al fútbol de ese país después de su paso por Santos Laguna. De concretarse su llegada, compartiría equipo con el delantero colombiano Miguel Ángel Borja.

Sin embargo, la situación genera controversia porque, pese a que Atlético Nacional le habría presentado una oferta de renovación, Moreno podría marcharse como agente libre. Esto provocó críticas de algunos hinchas, quienes consideran que el futbolista estaría siendo ingrato con una institución que apostó por él, esperó su recuperación y le ofreció continuar pese a su lesión.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre cuál sería el nuevo club de Marlos Moreno ni sobre una eventual negativa a la propuesta de renovación de Atlético Nacional. El club lo quiere renovar pero está abierto a venderlo luego para no quedarse sin ingresos por la transferencia.

La posible salida del atacante también obligaría a Atlético Nacional a buscar un nuevo delantero para la temporada 2027, aunque ya tiene tres refuerzos. El extremo lleva 8 goles y 2 asistencias en 33 partidos jugados.

Los clubes en la carrera de Marlos Moreno además de Atlético Nacional

Marlos Moreno cuenta con una amplia trayectoria internacional, pese a su juventud. Durante su carrera pasó por clubes como Flamengo de Brasil, Manchester City de Inglaterra y Deinze de Bélgica, además de Tenerife de España, entre otros equipos, antes de regresar a Atlético Nacional.

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Marlos Moreno – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen